В Рязанской области 3 января ожидается мокрый снег и дождь
В Рязанской области во вторник, 3 января, днем ожидаются осадки — мокрый снег, дождь. Местами гололед, налипание мокрого снега. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области во вторник, 3 января, днем ожидаются осадки — мокрый снег, дождь. Местами гололед, налипание мокрого снега. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег.
Ожидается гололедица, местами сильная. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью составит −6…−1, днем 0…+5 градусов.