В Рязани на парковке «Круиза» водитель устроил ДТП и скрылся

В Рязани на парковке ТРЦ «Круиз» неизвестный водитель врезался в легковушку и покинул место аварии. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В Рязани на парковке ТРЦ «Круиз» неизвестный водитель врезался в легковушку и покинул место аварии. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Прошу откликнуться очевидцев ДТП на парковке „Круиза“. 1 января примерно с 19:00 до 21:35. Наезд на белый Hyundai Solaris, участник скрылся с места ДТП», — написал автор поста.

Пострадавшая сторона просит очевидцев откликнуться.