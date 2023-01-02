В Рязани четыре человека пострадали в ДТП на проезде Яблочкова

В Рязани в понедельник, 2 января, произошла авария, в результате которой травмы получили четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани в понедельник, 2 января, произошла авария, в результате которой травмы получили четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 12:50 на проезде Яблочкова столкнулись автомобили BMW и УАЗ. В результате происшествия водитель и пассажир УАЗ, а также водитель и пассажир BMW получили травмы.

Пострадавшим оказали помощь медики. Детей среди пострадавших нет.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.