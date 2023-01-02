В мэрии отреагировали на ситуацию с оголенными проводами в «Наташкином» парке

Администрация Рязани прокомментировала ситуацию с торчащими проводами у декораций в Верхнем городском саду, на которую обратили внимание горожане. Комментарий опубликован в соцсетях.