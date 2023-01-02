В мэрии отреагировали на ситуацию с оголенными проводами в «Наташкином» парке
Администрация Рязани прокомментировала ситуацию с торчащими проводами у декораций в Верхнем городском саду, на которую обратили внимание горожане. Комментарий опубликован в соцсетях.
Администрация Рязани прокомментировала ситуацию с торчащими проводами у декораций в Верхнем городском саду, на которую обратили внимание горожане. Комментарий опубликован в соцсетях.
«Бригада дирекции благоустройства выехала на место для осмотра и дальнейшего ремонта новогодних объектов», — сообщается в комментарии.
Напомним, ранее рязанцы возмутились тем, что из установленных к Новому году декораций в «Наташкином» парке торчат провода. По мнению автора, это представляет опасность для горожан.