В Кемеровской области пять человек погибли в аварии с грузовиком и «Ладой»
ДТП с пятью жертвами произошло днем в понедельник, 2 января, в районе 30-го километра автодороги «Обход города Кемерово». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП с пятью жертвами произошло днем в понедельник, 2 января, в районе 30-го километра автодороги «Обход города Кемерово». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Mercedes-Benz Actros. В результате аварии погибли пять человек: водитель и четыре пассажира легковушки.
На месте происшествия работают оперативные службы и следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.