В Кемеровской области пять человек погибли в аварии с грузовиком и «Ладой»

ДТП с пятью жертвами произошло днем в понедельник, 2 января, в районе 30-го километра автодороги «Обход города Кемерово». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.