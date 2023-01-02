В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал энергообъект

Украинский беспилотник повредил энергообъект в Климовском районе Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем
В результате атаки поврежден объект энергоснабжения, пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В поселке отсутствует электричество, отметил Богомаз.
«В настоящее время возгорание на объекте энергоснабжения локализовано. Социальные объекты: районная больница, школа-интернат переподключены к резервной линии. После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановительным работам», — сообщил глава региона.
В Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Спецслужбы работают в усиленном режиме, жителей просят проявлять бдительность.