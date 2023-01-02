С 1 января изменились правила оплаты части долга за ЖКУ

Россиянам напомнили об изменениях в платежках ЖКУ с 1 января 2023 года. О правилах
Если раньше за общедомовые нужды надо было платить по нормативу, то теперь по фактическому потреблению, которое фиксирует домовой прибор учета.
Расчет платежей по новой схеме начнется в первом квартале наступившего года и только для тех домов, где стоит общий прибор учета. Управляющим компаниям предстоит делать перерасчет, чтобы сверить баланс расхода и доходов. Если выявится перерасход, он поделится между собственниками пропорционально размеру их общей площади, число проживающих не важно.
Это значит, что плата с собственников в случае перерасхода электричества или воды для общего пользования может увеличиться. Однако с другой стороны, расчет по показаниям общедомовых приборов учета более приближен к реальности.
«При бережливом потреблении доля оплаты собственников по счетчикам должна оказаться даже ниже прежней, в особенности в свете того, что в большинстве субъектов России нормативы потребления были изначально завышены», — отметила Финогенова.