С 1 января изменились правила оплаты части долга за ЖКУ

Россиянам напомнили об изменениях в платежках ЖКУ с 1 января 2023 года. О правилах рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Россиянам напомнили об изменениях в платежках ЖКУ с 1 января 2023 года. О правилах рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Если раньше за общедомовые нужды надо было платить по нормативу, то теперь по фактическому потреблению, которое фиксирует домовой прибор учета.

Расчет платежей по новой схеме начнется в первом квартале наступившего года и только для тех домов, где стоит общий прибор учета. Управляющим компаниям предстоит делать перерасчет, чтобы сверить баланс расхода и доходов. Если выявится перерасход, он поделится между собственниками пропорционально размеру их общей площади, число проживающих не важно.

Это значит, что плата с собственников в случае перерасхода электричества или воды для общего пользования может увеличиться. Однако с другой стороны, расчет по показаниям общедомовых приборов учета более приближен к реальности.

«При бережливом потреблении доля оплаты собственников по счетчикам должна оказаться даже ниже прежней, в особенности в свете того, что в большинстве субъектов России нормативы потребления были изначально завышены», — отметила Финогенова.