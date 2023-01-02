РЗН. инфо рассказал, куда поехать на новогодних каникулах за пределы региона

Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время, на которое многие планируют дальнее или не очень путешествие. В этом году выбор заграничных туров не впечатляет. При этом отдых в Европе или на экваторе оказался доступным и желанным далеко не для каждого.

Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время, на которое многие планируют дальнее или не очень путешествие. В этом году выбор заграничных туров не впечатляет. При этом отдых в Европе или на экваторе оказался доступным и желанным далеко не для каждого. Зато выросла востребованность российских направлений, и вариантов здесь — огромное количество.

Неспокойная обстановка в мире подтолкнула к развитию внутренний туризм — практически каждый регион нашел у себя привлекательные «фишки», разработал программы приема и готов встречать гостей.

Если вы все еще не придумали, где провести предстоящие длинные выходные, читайте подборку РЗН. инфо в разделе «Публикации».