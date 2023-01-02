Рязанцы обратили внимание на «бесплатный каток» в Гвардейском сквере

Фото опубликованы в группе «Рязанский формат».

Рязанцы обратили внимание на «бесплатный каток» возле елки в Гвардейском сквере. Фото опубликованы в группе «Рязанский формат».

«Судя по тому, что весь Октябрьский городок посыпан песком, это преднамеренный подарок коммунальщиков жителям микрорайона», — сообщается в посте.

Напомним, в конце декабря девушка прокатилась по «Наташкиному» парку на коньках по заледенелой площади около ели и новогодних украшений. Официально в парке катка нет.