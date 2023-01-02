Рязанцев испугали торчащие провода из декораций в «Наташкином» парке

Рязанцы возмутились, что из установленных к Новому году декораций в «Наташкином» парке торчат провода. Пост об этом опубликован в группе «Рязань».

Рязанцы возмутились, что из установленных к Новому году декораций в «Наташкином» парке торчат провода. Пост об этом опубликован в группе «Рязань».

По мнению автора, провода несут опасность для горожан, и на ситуацию следует обратить внимание администрации.

«Гуляли с ребенком 31 декабря в „Наташкином“ парке. От увиденного пришли, мягко говоря, в шок. Поставили декорации, спасибо, красиво. Но про безопасность кто подумал? Оголенные провода! А если ребенок подойдет, и шарахнет? Или мы думаем потом, когда произойдет трагедия?» — сообщается в посте.