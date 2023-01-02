Россиянам рассказали об изменениях в пенсиях в 2023 году

Россиянам анонсировали несколько этапов повышения пенсий в наступившем году. Об этом рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Россиянам анонсировали несколько этапов повышения пенсий в наступившем году. Об этом рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он отметил, что объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд упростит назначение выплат и повысит качество обслуживания граждан.

Объединенный Соцфонд начинает работу с 1 января. Все выплаты, услуги и обязательства будут исполнены в полном объеме, рассказал специалист.

Традиционная индексация пенсий в 2023 году произойдет в несколько этапов. Неработающим пенсионерам повысят страховые выплаты с 1 января, ряд выплат и компенсаций вырастут с 1 февраля. Перерасчет страховой пенсии ожидается 1 апреля.

Повышение пенсий военных пенсионеров начнется 1 октября.

«Планируется, что в целом индексация пенсий по итогам года составит 4,8%. Таким образом, к концу 2023 года средний размер страховой пенсии должен составить 21 862 рубля. 7567 рублей — на таком уровне будет установлен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии», — подчеркнул Виноградов.