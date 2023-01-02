Россиянам рассказали, чего нельзя делать для снятия похмелья

Врач-токсиколог Алексей Водовозов объяснил в интервью радио Sputnik, какие народные методы борьбы с похмельем вредят организму.

Врач-токсиколог Алексей Водовозов объяснил в интервью радио Sputnik, какие народные методы борьбы с похмельем вредят организму.

По словам Водовозова, народное представление о том, что на следующий день после застолья нужно опохмелиться, является заблуждением. Поверье связано с представлением о недомогании, которое испытывает человек с «этаноловой ломкой».

«Это народное поверье основывается как раз на представлении о похмелье больного человека. Радикальное отличие в том, что у человека с зависимостью есть этаноловая ломка, ему плохо, потому что в крови мало этанола. Чтобы вернуться в норму, ему нужно выпить. Опохмелиться — это работает исключительно на людях с алкогольной зависимостью», — пояснил врач.

При отравлении алкоголем этот метод только навредит, так как в крови уже большое количество метаболитов этанола. Если его добавить, ситуация усугубится.

Избавляться от головной боли с помощью парацетамола также чревато дополнительной нагрузкой на печень.

Кофе и прочие напитки с кофеином могут усугубить обезвоживание и плохо повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы человека, выпившего накануне.

«Одно из клинических проявлений похмелья — довольно выраженное обезвоживание. Оно проявляется сухостью во рту, головной болью. Кофеин работает как мочегонное, и мы суммируем эффект. Кроме того, кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений и потребность миокарда в кислороде, а у нас кровь и так сгущена на фоне обезвоживания, сердцу не очень хорошо», — пояснил Водовозов.

Попытки вывести токсины из организма с помощью бани также могут серьезно навредить сердечно-сосудистой системе, добавил специалист. Гипертонические кризы, инфаркты, инсульты в бане на фоне похмелья — очень распространенные проблемы, подытожил Алексей Водовозов.

Напомним, ранее рязанский бармен Анастасия Рассказова рассказала, как избавиться от похмелья после Нового года.