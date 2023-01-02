Для рязанцев пустят троллейбус с предметами быта ямщиков

В Рязани со 2 по 7 января будет курсировать троллейбус, украшенный предметами быта ямщиков. Фото опубликованы в группе мэрии.

В Рязани со 2 по 7 января будет курсировать троллейбус, украшенный предметами быта ямщиков. Фото опубликованы в соцсетях городской администрации.

Проект называется «Катание на «Тройке». Внутреннее оформление одного из троллейбусов маршрута № 3 будет состоять из предметов быта ямщиков. В стилизованном пространстве пройдет моноспектакль на основе ямщицких баек с элементами исторической экскурсии по городу. Увидеть представление можно в салоне ориентировочно в 14:00-14:15, от остановки на площади Свободы со стороны ТЦ «Зодиак» до памятника Федору Полетаеву. Время зависит от дорожной ситуации, троллейбус (№ 3138) можно отследить по сайтам и приложениям с расписанием движения общественного транспорта.

Троллейбус «Тройка» ходит по обычному расписанию, «поездка с ямщиком» будет совершаться один рейс в день без предварительной записи. В остальное время в салоне будет работать аудиопрограмма, включающая интересные факты, истории, новогоднюю музыку.

Проезд на «Тройке» оплачивается по действующему тарифу. Кроме обычного билета пассажиры получат также сувенирный.