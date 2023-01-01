ВСУ обстреляли Белгородскую область
Ранее военные эксперты предупредили о возможности ударов ВСУ по России в новогоднюю ночь.
ВСУ обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в воскресенье, 1 января.
Система ПВО сбила на Белгородом четыре снаряда РСЗО. В селе Новая Нелидовка выбило окна в четырех частных домах.
Также Гладков сообщил, что на окраине Шебекина в двух домах выбило окна, повредило двери с фасадами. Также есть повреждения газопровода.
Пострадавших нет, аварийные службы устраняют последствия обстрела.
Напомним, ранее военные эксперты предупредили о возможности ударов ВСУ по России в новогоднюю ночь.
Фото Telegram-канала Вячеслава Гладкова