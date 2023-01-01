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В США признали отсутствие сценариев победы Украины над Россией
По мнению военного эксперта, сценария победы Украины над Россией не существует, поскольку ВСУ не оснащены необходимыми средствами для проведения крупной наступательной операции.

В США признали отсутствие сценариев победы Украины над Россией. Об этом в статье портала 19FortyFive в воскресенье, 1 января, рассказал подполковник в отставке Дэниел Дэвис, пишет газета «Известия».

По мнению военного эксперта, сценария победы Украины над Россией не существует, поскольку ВСУ не оснащены необходимыми средствами для проведения крупной наступательной операции.

Также Дэвис подчеркнул, что США недопустимо становиться участников конфликта, независимо от того, как будет развиваться ситуация. Военный сообщил, что это возможно только если есть угроза национальной безопасности, угроза союзнику, либо, если конгресс официально объявит войну.

Эксперт отметил, что, если вооруженные силы США станут участвовать в конфликте с Россией, они будут ослаблены, а экономика окажется под угрозой.