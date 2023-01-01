В Рязанской области 2 января потеплеет до +4 градусов
В понедельник в регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
В Рязанской области 2 января потеплеет до +4 градусов. Прогноз погоды
В понедельник, 2 января, в регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололед и гололедица.
Ветер западного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью и днем составит от -1 до +4 градусов.