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В Рязанской области 2 января потеплеет до +4 градусов
В понедельник в регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

В Рязанской области 2 января потеплеет до +4 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В понедельник, 2 января, в регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололед и гололедица.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем составит от -1 до +4 градусов.