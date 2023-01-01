В Рязани пропал 85-летний Николай Конышев
В воскресенье, 1 января, мужчина ушел из больницы и с тех пор его местонахождение неизвестно.
В Рязани пропал 85-летний Николай Конышев. Об этом
Конышев Николай Васильевич 1937 года рождения в воскресенье, 1 января, ушел из больницы и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.
Было одет в темно-серую водолазку, трусы, носки, черные сланцы.
Пенсионер не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому известно о местонахождении мужчины, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.