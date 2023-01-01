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В Рязани на улице Затинной заметили пожарные машины

В Рязани на улице Затинной заметили пожарные машины. Видео опубликовали в группе RZN life.

В воскресенье, 1 января, на улице Затинной около дома № 64 заметили пожарные машины. Очевидцы сняли на видео работы двух пожарных расчетов около здания.

В пресс-службе регионального управления МЧС РЗН. инфо рассказали, что вызов оказался ложным — в одной из квартир задымилась пища на плите.

Ранее сообщалось, что на парковке около гипермаркета «Лента» на улице Тимуровцев произошел пожар.