Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
Втр, 03
Срд, 04
ЦБ USD 70.34 -1.64 31/12
ЦБ EUR 75.66 -0.42 31/12
Нал. USD 69.11 / 73.98 30/12 15:20
Нал. EUR 69.11 / 73.98 30/12 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
Вчера 13:21
1 850
Как провести новогодние праздники в Рязани — список мероприятий
В этот раз Новый год в Рязани не отпразднуют пышно и с ...
31 декабря 2022 14:59
3 957
Минута славы Рязанской области в 2022 году
2022 год стал для Рязанской области непростым на событи...
31 декабря 2022 11:50
2 790
О нас узнала вся страна: как говорили о Рязанской области на федеральн...
Уходящий год был непростым для Рязанской области. Подво...
30 декабря 2022 14:23
2 406
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В России с 1 января повышаются минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк
Приказ будет действовать по 31 декабря 2026 года.

В России с 1 января повышаются минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. Соответствующий приказ Минфина разместили на официальном портале правовой информации, пишет «Интерфакс».

Так минимальная розничная цена за 0,5 литра на водку возрастет на 20 рублей, бренди — на 27 рублей, коньяка — на 37 рублей

Приказ будет действовать по 31 декабря 2026 года.

Минимальные цены на водку в России установили в 2009 году как мера для борьбы с «теневым» производством.

Ранее экономист рассказала, какие товары подорожают после Нового года.