В России с 1 января повышаются минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк

Приказ будет действовать по 31 декабря 2026 года.

В России с 1 января повышаются минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. Соответствующий приказ Минфина разместили на официальном портале правовой информации, пишет «Интерфакс».

Так минимальная розничная цена за 0,5 литра на водку возрастет на 20 рублей, бренди — на 27 рублей, коньяка — на 37 рублей

Приказ будет действовать по 31 декабря 2026 года.

Минимальные цены на водку в России установили в 2009 году как мера для борьбы с «теневым» производством.

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