В новогоднюю ночь на Украине объявили воздушную тревогу, в Киеве прогремели взрывы
В городе прогремело как минимум три взрыва.
В новогоднюю ночь на Украине объявили воздушную тревогу, в Киеве прогремели взрывы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебы.
Политик сообщил, что в Киеве работало ПВО. Информацию также подтвердил мэр столицы Виталий Кличко. Он сообщил, что обломки ракет упали на припаркованный автомобиль.
В городе прогремело как минимум три взрыва, пишет ТАСС. Взрывы также произошли в Вышгороде Киевской области.
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Белгородскую область.