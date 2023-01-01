В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга без «прав» насмерть сбил пятилетнюю девочку

Пострадали также мать девочки и ее брат — у женщины перелом ноги, мальчика отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга без «прав» насмерть сбил пятилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Кировской городской прокуратуре.

ДТП произошло в воскресенье, 1 января, около 08:50 в Кировске. На улице Новой во дворе дома № 6 каршеринговый автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Легковушка вылетела на газон, сбила людей и столкнулась с припаркованным Renault Logan.

Женщина получила перелом ноги, ее сына в тяжелыми травмами увезли в реанимацию, а ее пятилетняя дочь погибла на месте аварии.

В полиции Кировска рассказали, что за рулем каршеринга был 25-летний житель Санкт-Петербурга. Ранее мужчину лишили водительского удостоверения за нарушение ПДД, в момент аварии он был пьян. Автомобиль в аренду взял его знакомый, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения и находился на пассажирском сиденье.

Водителя задержали и отправили на медосвидетельствование. В прокуратуре Кировска сообщили, что уголовное дело возбудили по пунктам а и в части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).