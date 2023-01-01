Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
Пнд, 02
Втр, 03
ЦБ USD 70.34 -1.64 31/12
ЦБ EUR 75.66 -0.42 31/12
Нал. USD 69.11 / 73.98 30/12 15:20
Нал. EUR 69.11 / 73.98 30/12 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
7 часов назад
1 395
Как провести новогодние праздники в Рязани — список мероприятий
В этот раз Новый год в Рязани не отпразднуют пышно и с ...
Вчера 14:59
3 711
Минута славы Рязанской области в 2022 году
2022 год стал для Рязанской области непростым на событи...
Вчера 11:50
2 645
О нас узнала вся страна: как говорили о Рязанской области на федеральн...
Уходящий год был непростым для Рязанской области. Подво...
30 декабря 2022 14:23
2 313
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга без «прав» насмерть сбил пятилетнюю девочку
Пострадали также мать девочки и ее брат — у женщины перелом ноги, мальчика отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга без «прав» насмерть сбил пятилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Кировской городской прокуратуре.

ДТП произошло в воскресенье, 1 января, около 08:50 в Кировске. На улице Новой во дворе дома № 6 каршеринговый автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Легковушка вылетела на газон, сбила людей и столкнулась с припаркованным Renault Logan.

Женщина получила перелом ноги, ее сына в тяжелыми травмами увезли в реанимацию, а ее пятилетняя дочь погибла на месте аварии.

В полиции Кировска рассказали, что за рулем каршеринга был 25-летний житель Санкт-Петербурга. Ранее мужчину лишили водительского удостоверения за нарушение ПДД, в момент аварии он был пьян. Автомобиль в аренду взял его знакомый, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения и находился на пассажирском сиденье.

Водителя задержали и отправили на медосвидетельствование. В прокуратуре Кировска сообщили, что уголовное дело возбудили по пунктам а и в части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).