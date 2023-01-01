В Иванове при пожаре в гараже погиб живший в нем 37-летний мужчина
Пожар произошел ночью в воскресенье, 1 января, в 00:46 в микрорайоне 14 почтовое отделение.
В Иванове при пожаре в гараже погиб живший в нем 37-летний мужчина. Об этом
Пожар произошел ночью в воскресенье, 1 января, в 00:46 в микрорайоне 14 почтовое отделение.
Площадь составила 24 квадратных метра. Возгорание повредило гараж и «ВАЗ-2106». В машине нашли труп мужчины. По данным
В полиции сообщили, что погибший, вероятно жил в гараже. Проводится проверка.