В Иванове при пожаре в гараже погиб живший в нем 37-летний мужчина

Пожар произошел ночью в воскресенье, 1 января, в 00:46 в микрорайоне 14 почтовое отделение.

В Иванове при пожаре в гараже погиб живший в нем 37-летний мужчина. Об этом пишет издание «Иваново News» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Пожар произошел ночью в воскресенье, 1 января, в 00:46 в микрорайоне 14 почтовое отделение.

Площадь составила 24 квадратных метра. Возгорание повредило гараж и «ВАЗ-2106». В машине нашли труп мужчины. По данным портала «Ивановские новости», ему было 37 лет.

В полиции сообщили, что погибший, вероятно жил в гараже. Проводится проверка.