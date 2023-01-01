В Дашково-Песочне произошел пожар
Очевидцы предположили, что в мусорные контейнеры попал фейерверк.
В Дашково-Песочне произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в группе «Рязань».
Ночью в воскресенье, 1 января, на парковке у гипермаркета «Лента» на улице Тимуровцев произошел пожар. Судя по фото горели мусорные контейнеры. Очевидцы предположили, что в мусорные контейнеры попал фейерверк.
В пресс-службе регионального управления МЧС РЗН. инфо подтвердили, что около гипермаркета загорелся мусор. Площадь пожара составила три квадратных метра. О пострадавших не сообщается.
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