В 2023 году в России узаконят право пассажиров верхних полок плацкарта есть на нижних

Место у столика пассажир с нижней полки будет обязан предоставить соседу по купе с верхней полки по требованию проводника.

В 2023 году в России узаконят право пассажиров верхних полок плацкарта есть на нижних. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Пассажиры верхних полок плацкарта жаловались на невозможность пользоваться столом, который находится между нижних полок. ранее законодательно этот момент нигде не был закреплен, но в 2022 году Минтранс внес изменения в правила перевозок на железной дороге.

Согласно изменениям, с 1 сентября 2023 года пассажиры верхних полок получают законное право пользоваться кушать за столом на нижних полках. Для этого установили определенное расписание: завтрак с 07:00 до10:00 не более 30 минут, обед с 12:00 до 15:00 не более часа и в вечернее время с 19:00 до 21:00 не более 30 минут. Место у столика пассажир с нижней полки будет обязан предоставить соседу по купе с верхней полки по требованию проводника.

Несмотря на позитивное решение, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил несколько спорных моментов. Например, если пассажир нижней полки спит, будут ли его будить силой и убеждать предоставить место.

В 2019 году РЖД выпустило билеты с просьбой к пассажирам нижних полок пускать за стол пассажиров с верхних полок.