Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
Втр, 03
Срд, 04
ЦБ USD 70.34 -1.64 31/12
ЦБ EUR 75.66 -0.42 31/12
Нал. USD 69.11 / 73.98 30/12 15:20
Нал. EUR 69.11 / 73.98 30/12 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
Вчера 13:21
1 850
Как провести новогодние праздники в Рязани — список мероприятий
В этот раз Новый год в Рязани не отпразднуют пышно и с ...
31 декабря 2022 14:59
3 957
Минута славы Рязанской области в 2022 году
2022 год стал для Рязанской области непростым на событи...
31 декабря 2022 11:50
2 790
О нас узнала вся страна: как говорили о Рязанской области на федеральн...
Уходящий год был непростым для Рязанской области. Подво...
30 декабря 2022 14:23
2 406
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В 2023 году в России узаконят право пассажиров верхних полок плацкарта есть на нижних
Место у столика пассажир с нижней полки будет обязан предоставить соседу по купе с верхней полки по требованию проводника.

В 2023 году в России узаконят право пассажиров верхних полок плацкарта есть на нижних. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Пассажиры верхних полок плацкарта жаловались на невозможность пользоваться столом, который находится между нижних полок. ранее законодательно этот момент нигде не был закреплен, но в 2022 году Минтранс внес изменения в правила перевозок на железной дороге.

Согласно изменениям, с 1 сентября 2023 года пассажиры верхних полок получают законное право пользоваться кушать за столом на нижних полках. Для этого установили определенное расписание: завтрак с 07:00 до10:00 не более 30 минут, обед с 12:00 до 15:00 не более часа и в вечернее время с 19:00 до 21:00 не более 30 минут. Место у столика пассажир с нижней полки будет обязан предоставить соседу по купе с верхней полки по требованию проводника.

Несмотря на позитивное решение, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил несколько спорных моментов. Например, если пассажир нижней полки спит, будут ли его будить силой и убеждать предоставить место.

В 2019 году РЖД выпустило билеты с просьбой к пассажирам нижних полок пускать за стол пассажиров с верхних полок.