Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 января в сфере соцвыплат, кредитов и налогов

В Новый год увеличатся минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, проиндексируют пенсии и материнский капитал, скорректируют социальные выплаты, введут универсальное пособие на детей.

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 января. Информацию опубликовало РИА Новости.

МРОТ и прожиточный минимум

С 1 января увеличивается прожиточный минимум на душу населения — 14 375 рублей, для трудоспособных — 15 669 рублей, пенсионеров — 12 363 рублей, детей — 13 944 рублей.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысится относительно прожиточного минимума на три процента — до 16 242 рублей.

В Рязанской области прожиточный минимум с 1 января составит 12 794 рублей.

Объединение ПФР и ФСС

Пенсионный фонд России (ПФР) объединят с Фондом социального страхования (ФСС) и создадут Социальный фонд России (СФР). Механизм начисления и выплат пенсий не изменится.

В правительстве пояснили, что объединение сделает более комфортным социальное обслуживание населения за счет создания единых офисов.

Объединение ПФР и ФСС входит в формирование социального казначейства. Основой для него будет цифровая платформа, которая объединит все информационные системы в социальной сфере.

Пенсии и пособия

С 1 января проиндексируют на 4,8% выплаты неработающим пенсионерам. Индексацию страховых пенсий проведут с 1 февраля с учетом инфляции. Социальные пенсии повысят с 1 апреля, а с 1 августа скорректируют платежи тем, кто еще работал в 2022 году.

Минимальный размер пособия по безработице составит полторы тысячи рублей, максимальный — 12 792 в первые три месяца, пять тысяч — в следующие три.

Детские выплаты и льготы

На детей до 18 лет увеличат пособия с учетом МРОТ, с 1 февраля пройдет ежегодная индексация соцвыплат и размер пособия также увеличатся.

В 2023 году родители могут рассчитывать на выплаты по беременности и родам, ежемесячное пособие на ребенка до полутора лет (от 8630 до 33 282 рублей), пособие малообеспеченным семьям, обналичивание материнского капитала, дополнительные региональные выплаты, ежемесячное пособие детям мобилизованного до трех лет — шесть тысяч.

С 1 января дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогут бесплатно летать до места лечения и обратно.

Универсальное пособие на детей

С нового года предусмотрен переход на единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это полагается нуждающимся семьям с небольшими доходами — ниже прожиточного минимума на человека.

Сумма — 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума — от семи до 14 тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Пособие будут выплачивать из федерального и регионального бюджетов.

Материнский капитал

Материнский капитал проиндексируют на 12,4% — до 589 600 рублей на первого ребенка и до 779 000 на второго. В 2024 году он составит 622 тысяч рублей на первого ребенка и 822 тысяч рублей на второго (индексация составит 5,5%), в 2025 — около 647 на первенца и почти 855 на второго (4%).

Программу продлили до конца 2026 года.

Налоги

С 1 января вводится единый налоговый счет для всех налогоплательщиков. Туда будут перечислять единый налоговый платеж, указывая в платежном поручении только сумму и ИНН.

Установлены также единые сроки подачи налоговых деклараций (25-е число соответствующего месяца) и перевода налогов и авансовых платежей (28-е число).

Кредиты

ЦБ с 1 января устанавливает количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов банкам с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО).

Для банков доля потребкредитов с показателем предельной долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% не должна превышать четверть всех необеспеченных кредитов.

Для микрофинансовых организаций — займы с ПДН более 80% в общем объеме выдач (по потребительским и с лимитом кредитования) не могут занимать больше 35% по каждому виду.

Цель — ограничить рискованное кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой и слабой финансовой грамотностью.

Также на один год продлили программу льготного автокредитования. По данным Минпромторга, к ноябрю по ней продали более 34 тысяч автомобилей, скидки достигли семи миллиардов рублей. Общий бюджет программы на 2022-й — 9,7 млрд рублей.

Теперь скидка выросла с десяти до 20%, а стоимость транспортного средства, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с полутора до двух миллионов рублей.

Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам, учителям, тем, кто впервые покупает автомобиль, а также военнослужащим, в том числе призванным по частичной мобилизации, их семьям и военным пенсионерам. Льготы распространяются и на тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин (при условии, что владел им не менее года).