Стало известно, что изменится в жизни российских водителей с 1 января

Российских автолюбителей ждет отмена скидки при оплате госпошлины, подорожание техосмотра, платный проезд по МСД, штрафы с камер за выброшенный в неположенном месте и другое.

Стало известно, что изменится в жизни российских водителей с 1 января. Об этом пишет «Коммерсант».

С 1 января отменили скидку в 30% при уплате госпошлины через портал «Госуслуги». Например, ранее госпошлина за новое водительское удостоверения составляла 1 400 вместо двух тысяч рублей, а за новое СТС можно было заплатить 1 050 рублей вместо 1 500 рублей.

Также с 1 января вводятся новые госпошлины при легализации тюнинга и внесении изменений в конструкцию авто, например при переводе машины на газовое топливо или за установку лебедки. За свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности госпошлину повысили с 800 рублей до 1 500. За разрешение на внесение изменений в конструкцию ввели госпошлину в тысячу рублей. Раньше разрешение можно было получить бесплатно.

Во многих регионах подорожает техосмотр — большая часть субъектов России, в том числе и Рязань, поднимет плату за техосмотр, обязательный при перерегистрации автомобилей в ГИБДД, до 913 рублей.

Со 2 января за проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) вводят оплату для транзитных поездок на автомобилях с номерами регионов, кроме Москвы и Московской области. Тариф составит 950 рублей.

С 11 января вступают в силу поправки в КоАП, которые позволят регионам штрафовать водителей за выброшенный мусор с помощью автоматических камер. Отмечается, что ни один регион пока не заявлял о намерении воспользоваться такими камерами.

С 1 марта вступают в силу изменения в ПДД. Согласно новой редакции, водителям запретят останавливаться на островках безопасности. Также введут новые виды дорожных указателей, уточнят правила, связанные со знаками и разметкой, запрещающими стоянку и остановку. Вместе с этим ожидается полная легализация электронных СТС и водительских прав в виде QR-кодов в приложении «Госуслуги.авто».

В 2023 году будут обсуждать законопроект, усложняющий правила допуска граждан к управлению транспортными средствами и законопроект об электронных водительских медсправках.

МВД и Минздрав должны будут придумать механизм выявления и наказания водителей, злоупотребляющих лекарствами (не входящими в список психотропных) для получения эффекта опьянения.