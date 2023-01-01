Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
Пнд, 02
Втр, 03
ЦБ USD 70.34 -1.64 31/12
ЦБ EUR 75.66 -0.42 31/12
Нал. USD 69.11 / 73.98 30/12 15:20
Нал. EUR 69.11 / 73.98 30/12 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
2 часа назад
702
Как провести новогодние праздники в Рязани — список мероприятий
В этот раз Новый год в Рязани не отпразднуют пышно и с ...
Вчера 14:59
3 348
Минута славы Рязанской области в 2022 году
2022 год стал для Рязанской области непростым на событи...
Вчера 11:50
2 459
О нас узнала вся страна: как говорили о Рязанской области на федеральн...
Уходящий год был непростым для Рязанской области. Подво...
30 декабря 2022 14:23
2 178
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Составлен список мест для активного отдыха в Рязанской области
Редакция РЗН. инфо подготовила список мест, где рязанцы смогут активно отдохнуть после новогоднего застолья.

После новогоднего застолья рязанцам захочется провести оставшиеся праздничные дни на свежем воздухе. Редакция РЗН. инфо подготовила список мест для активного отдыха в Рязанской области.

Катки, горнолыжные и тюбинговые спуски, катание на лошадях и лыжные прогулки с хаски, аквапарки и зоофермы — подробнее читайте в разделе «Публикации».