Составлен список мест для активного отдыха в Рязанской области
Редакция РЗН. инфо подготовила список мест, где рязанцы смогут активно отдохнуть после новогоднего застолья.
После новогоднего застолья рязанцам захочется провести оставшиеся праздничные дни на свежем воздухе. Редакция РЗН. инфо подготовила список мест для активного отдыха в Рязанской области.
Катки, горнолыжные и тюбинговые спуски, катание на лошадях и лыжные прогулки с хаски, аквапарки и зоофермы — подробнее читайте в разделе «Публикации».