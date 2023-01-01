Рязанский бармен рассказала, как избавиться от похмелья после Нового года

Рязанский бармен Анастасия Рассказова рассказала, как избавиться от похмелья после Нового года. По словам девушки, можно сделать простой коктейль, который необходимо выпить на утро за полчаса до еды.
«Нужно налить в стакан 400 мл воды, добавить сок одного лимона или две чайной ложки лимонной кислоты и белок одного яйца. Все это взболтать. Через полчаса-час вы ощутите, что вам стало намного лучше», — рассказала бармен.
Также рязанка добавила, что народные средства, например рассол, с утра тоже помогают, однако никакой пользы для организма не несут. Также собеседница отметила, что пить алкоголь, чтобы избавиться от похмелья, крайне вредно.
«Люди как-будто снова возвращают яд в организм, но возникает мнимое чувство, что становится легче. Это сродни тому, как люди к яду мухомора могут привыкнуть. Лучше просто пить много воды, это будет лучше для организма», — заключила она.