Рязанцев предупредили о сильном ветре, мокром снеге и гололедице
Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
Рязанцев предупредили о сильном ветре, мокром снеге и гололедице. Информацию разместили на сайте регионального управления МЧС.
В воскресенье, 1 января, в регионе ожидаются мокрый снег и дождь. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
Гололед, на дорогах гололедица, местами сильная. Возможно налипание мокрого снега.
Ранее синоптики рассказали о погоде в первые дни 2023 года.