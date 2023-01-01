Путин вручил орден Мужества выпускнику рязанской школы
Верховный главнокомандующий вручил награду выпускнику касимовской школы № 4, рядовому Александру Амелину.
Путин вручил орден Мужества выпускнику рязанской школы. Об этом сообщили в группе средней школы № 4 Касимова.
В субботу, 31 декабря президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, где вручил военнослужащим госнаграды.
Выпускнику касимовской школы № 4, рядовому Александру Амелину верховный главнокомандующий вручил орден Мужества.
Как сообщил военный корреспондент Александр Коц в материале «КП» — Амелин отправился в зону СВО добровольцем.
Также военнослужащий был одним из тех, кто был в кадре во время новогоднего обращения президента России — он стоял в верхнем ряду посередине.