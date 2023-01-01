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Путин вручил орден Мужества выпускнику рязанской школы
Верховный главнокомандующий вручил награду выпускнику касимовской школы № 4, рядовому Александру Амелину.

Путин вручил орден Мужества выпускнику рязанской школы. Об этом сообщили в группе средней школы № 4 Касимова.

В субботу, 31 декабря президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, где вручил военнослужащим госнаграды.

Выпускнику касимовской школы № 4, рядовому Александру Амелину верховный главнокомандующий вручил орден Мужества.

Как сообщил военный корреспондент Александр Коц в материале «КП» — Амелин отправился в зону СВО добровольцем.

Также военнослужащий был одним из тех, кто был в кадре во время новогоднего обращения президента России — он стоял в верхнем ряду посередине.