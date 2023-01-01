Пустой и мрачный город. Фоторепортаж Рязани первого января

Утром первого января 2023 года Рязань опустела. На центральных улицах города остались «следы» хлопушек и фейерверков.

Утром первого января 2023 года Рязань опустела. Вместо снега в городе шел дождь, а толстая ледяная корка покрыла все тротуары. Видимо, после праздника, коммунальные службы еще не успели посыпать дорожки песком.

На обычно загруженных улицах не было автомобилей, свободными оказались парковки и остановки общественного транспорта. Еще не заработали магазины, торгово-развлекательные центры и большинство заведений общественного питания.

Лишь в общественном транспорте можно было увидеть пару пассажиров.

На площади Победы некоторые рязанцы неспешно шли по улице. Видимо, возвращались домой после празднования Нового года.

В самом популярном месте, на улице Почтовой, где горожане любят отмечать праздники, никого не оказалось. Свидетельством того, что рязанцы все же побывали там ночью, стали разбитые бутылки и многочисленные пустые стаканчики кофе.

В этом году в Рязани не запускали традиционный новогодний салют, поэтому многие, вероятно, решили это сделать сами. На центральных улицах города остались «следы» хлопушек и фейерверков.

К десяти утра постепенно город стал просыпаться, на остановках наблюдалось скопление людей, чаще стали проезжать маршрутки и троллейбусы. Город постепенно возвратился к привычному ритму жизни.

Публикуем фоторепортаж первого дня 2023 года в Рязани.