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Политолог Марков: Киев предложит мир, если Россия возьмет два крупных города
Политолог Марков и еще два эксперта выдвинули свои предположения о ходе спецоперации в 2023 году.

Политолог Марков: Киев предложит мир, если Россия возьмет два крупных города. Об этом пишет «МК». Издание поговорило с тремя экспертами, которые выдвинули свои предположения о ходе спецоперации в 2023 году.

Все эксперты оценили победу России в 2023 году как наиболее вероятную, но сценарии мира на российских условиях в их предположениях разнятся.

Политолог Сергей Марков рассказал, что для мирного урегулирования конфликта нужно, чтобы Россия взяла под контроль один или два крупных города, например, Одессу, Николаев, Херсон, Харьков или Днепр.

«Если мы возьмем один город, можно будет говорить о мирном соглашении. Возьмем два — западники сами нам его предложат», — рассказал эксперт.

Капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин отметил, что главной военной целью для России в начале 2023 году станут Херсон и Запорожье — после их взятия Россия завершит формирование новых границ. Также, по его мнению, зимой необходимо завершить освобождение Донбасса: взять Марьинку и Артемовск, Славянск и Крамоторск.

Завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков предположил, что ждет Незалежную вне зависимости от обстановки на фронте.

«Будет продолжаться форсированная и тотальная дерусификация украинского общества через искоренение русского языка, репрессии на УПЦ и уничтожение общего с Россией прошлого — снос памятников, переписывание истории, восхваление пособников Гитлера и всех противников и врагов России», — сказал Скориков.

Ранее в США признали отсутствие сценариев победы Украины над Россией.