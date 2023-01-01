На улице Новоселов фейерверк повредил припаркованный автомобиль
Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома № 58 корпус 2 напротив четвертого подъезда.
На улице Новоселов фейерверк повредил припаркованный автомобиль. Информацию об этом
Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома № 58 корпус 2 напротив четвертого подъезда.
По словам автора поста, во время запуска пиротехника упала и начала стрелять по припаркованным рядом автомобилям. Он обратился к виновникам инцидента с просьбой связаться с ним и отметил, что есть свидетели происшествия. Подробности уточняются.
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