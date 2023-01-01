Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
Втр, 03
Срд, 04
ЦБ USD 70.34 -1.64 31/12
ЦБ EUR 75.66 -0.42 31/12
Нал. USD 69.11 / 73.98 30/12 15:20
Нал. EUR 69.11 / 73.98 30/12 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
Вчера 13:21
1 850
Как провести новогодние праздники в Рязани — список мероприятий
В этот раз Новый год в Рязани не отпразднуют пышно и с ...
31 декабря 2022 14:59
3 957
Минута славы Рязанской области в 2022 году
2022 год стал для Рязанской области непростым на событи...
31 декабря 2022 11:50
2 790
О нас узнала вся страна: как говорили о Рязанской области на федеральн...
Уходящий год был непростым для Рязанской области. Подво...
30 декабря 2022 14:23
2 406
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
На Украине сообщили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы
По словам главы правления компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, на полное восстановление энергосистемы могут уйти годы.

На Украине сообщили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы. Об этом в новостном телемарафоне сообщил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, пишет РИА Новости.

По его словам повреждена или уничтожена большая часть объектов. Речь идет не только о подстанциях «Укрэнерго», но и о тепловых электростанциях, гидроэлектростанциях, теплоэлектроцентралях, которые производят электричество и тепло.

Кудрицкий отметил, что на полное восстановление энергосистемы могут уйти годы, а резервные мощности не рассчитаны на долговременную работу. В результате каждый следующий удар по инфраструктуре переносится тяжелее, чем предыдущий.

В новогоднюю ночь на воскресенье, 1 января, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В Киеве прогремело несколько взрывов.