На Украине сообщили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы

По словам главы правления компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, на полное восстановление энергосистемы могут уйти годы.

На Украине сообщили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы. Об этом в новостном телемарафоне сообщил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, пишет РИА Новости.

По его словам повреждена или уничтожена большая часть объектов. Речь идет не только о подстанциях «Укрэнерго», но и о тепловых электростанциях, гидроэлектростанциях, теплоэлектроцентралях, которые производят электричество и тепло.

Кудрицкий отметил, что на полное восстановление энергосистемы могут уйти годы, а резервные мощности не рассчитаны на долговременную работу. В результате каждый следующий удар по инфраструктуре переносится тяжелее, чем предыдущий.

В новогоднюю ночь на воскресенье, 1 января, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В Киеве прогремело несколько взрывов.