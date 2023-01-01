Как рязанцы отреагировали на повышение цен в общественном транспорте

Корреспондент РЗН. инфо проехал на общественном транспорте и узнал как отнеслись к новым тарифам пассажиры. Спойлер: не все собеседники раскритиковали изменение стоимости проезда.

С 1 января в Рязани власти подняли стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь одна поездка на маршрутке обойдется горожанам в 30 рублей вне зависимости от наличной или безналичной оплаты.

Стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте тоже увеличилась. При безналичном расчете она повысилась на один рубль — с 24 до 25 рублей. За наличные тариф поднялся на два рубля — с 25 до 27 рублей.

Корреспондент РЗН. инфо проехал на общественном транспорте и узнал, как отнеслись к новым тарифам пассажиры. Спойлер: не все собеседники раскритиковали изменение стоимости проезда.

Вначале корреспондент выбрал несколько городских маршруток. В первой водитель сразу предупредил о том, что цена на проезд поднялась. В салоне также висело объявление об этом.

Заходившие в салон пассажиры делились на две категории: кто-то возмущался повышению цены, кто-то — относился с пониманием.

«Я не против платить больше. Понимаю, что все сейчас дорожает и общественный транспорт — не исключение. Но я не хочу, чтобы это делали просто так. Нужно хотя бы иногда убирать салон, особенно приводить в порядок сидячие места, некоторые кресла нуждаются в замене, но их не убирают пока они не развалятся», — рассказал пассажир маршрутки.

Находящийся рядом с ним мужчина средних лет тоже прокомментировал свое отношение к увеличению тарифа. «Все равно кататься на маршрутке, автобусе и троллейбусе дешевле, чем иметь свой автомобиль», — заявил он.

В другой маршрутке сложилась иная ситуация. Водитель на входе не стал предупреждать о повышении цены, объявления о подорожании проезда в салоне также не было.

На вопрос корреспондента, почему за проезд взяли дороже, мужчина тяжело вздохнул и пробормотал, что нужно «читать новости».

Одна пассажирка, услышав о поднятии цены, удивилась. Выяснилось, она расплатилась картой и не поняла, что списалось больше, чем обычно.

«Новости я не читаю, может, объявления в салонах и висели, но я не обращала на них внимания. Но водитель мог хотя бы первые несколько дней предупреждать об этом. В любом случае — для меня это очень дорого. Я минимум четыре раза в день пользуюсь маршруткой, сначала отвожу ребенка в школу, потом еду на работу. С такими ценами это очень много выйдет», — возмутилась рязанка.

В троллейбусе пассажиры не выглядели особенно расстроенными из-за повышений проезда.

«Всего на рубль плачу больше. Я все время катаюсь на троллейбусе, так что, считайте, что мне повезло», — поделился рязанец.

Несмотря на то, что цена повысилась не намного, одна их пассажирок высказалась, что каждый новый год приносит новые убытки для ее бюджета.

«Ради этого я жду нового года? Нельзя поднять в другое время? Не понимаю этого ажиотажа, увеличиваются цены на продукты, на подарки, теперь на проезд. Остаешься с пустым карманом и еле доживаешь до следующей зарплаты», — посетовала она.

В целом конфликтов и споров в общественном транспорте не возникало. Рязанцы в большинстве случаев с пониманием отнеслись к увеличению проезда.