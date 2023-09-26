Новости Рязани за 2023 год

В Приморье мужчина связал и изнасиловал восьмиклассницу

В Приморье мужчина связал и изнасиловал восьмиклассницу. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным издания, мужчина подкараулил девочку на улице, схватил ее за шею и повел в заброшенное здание. Оказавшись в подвале, он велел школьнице раздеться, а затем закрыл ей глаза и связал руки и ноги скотчем. После изнасилования мужчина отпустил девочку, а сам скрылся. Его задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело.

Минобороны: ВС РФ нанесла удар по позициям боевиков «Азова» *

ВС РФ нанесла удар по позициям боевиков «Азова» *. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, российская армия поразила технику и живую силу 12-й бригады специального назначения «Азов"* в районе Серебрянского лесничества в Луганской народной республике. Уничтожены около 55 боевиков, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-30. *террористическая организация, запрещена в РФ

В Ленинградской области мужчина пытался выбросить с балкона врача-женщину

В Ленинградской области мужчина пытался выбросить врача с десятого этажа. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел в августе в Отрадном на улице Гагарина. Отмечается, что от действий мужчины едва не погибла врио заведующей поликлиники. По словам собеседника, преступник закинул на плечо 34-летнюю женщину и пытался выкинуть с балкона пожарной лестницы. Врач оказала ему сопротивление. Также на помощь бросились ее двое детей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Мужчину задержали 25 сентября. Также стало известно, что мужчину ранее судили по статье о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотических средств.

В Сасовском районе утвердили герб

В Сасовском районе утвердили герб. Об этом сообщили в администрации района. Герб Сасовского муниципального округа утвердили в понедельник, 25 сентября. Отмечается, что новый герб и флаг района разрабатывал заслуженный художник РФ, член Всероссийского геральдического общества Михаил Шелковенко.

Автодилеры спрогнозировали рост цен на легковые машины еще на 30% до конца года

Автодилеры спрогнозировали рост цен на легковые машины еще на 30% до конца года. Об этом сообщило РИА Новости. «До конца года, к сожалению, еще ожидаем рост цен. Повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января», — заявил вице-президент профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов. По данным «Автостата», за восемь месяцев 2023 года в России продали 607 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 41% больше, чем за тот же период в 2022 году. Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы в РФ повысили с 1 августа. В среднем ставка по нему выросла в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили в зависимости от объема двигателя.

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на двух людей

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на двух людей. Об это сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел утром 25 сентября. Сначала мужчина набросился на незнакомца у дома по Лиговскому проспекту, пырнув его в шею ножом. Спустя 15 минут злоумышленник напал на Прилукской улице на студента, он тоже был ранен в шею. Отмечается, что первый пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Студент был доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии и после оказания медпомощи отпущен домой. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело.

Марочко: авиация ВСУ активизировалась на Купянском направлении

Авиация ВСУ активизировалась на Купянском направлении. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. «На Купянском направлении отмечается работа украинской авиации», — написал Марочко. Он отметил, что пилоты ВСУ не входят в зону поражения средств ПВО России.

В России расширят право на компенсацию за задержку зарплаты

В России расширят право на компенсацию за задержку зарплаты. Об этом сообщили «Известия». Правительство поддержало соответствующий законопроект Минтруда. На данный момент компенсация полагается за каждый день просрочки выплат. В дальнейшем ее смогут получить работники, которым не выплатили деньги неправомерно — например, незаконно уволив. «Поддерживая такую инициативу, хотелось бы обратить внимание на необходимость проработки механизма защиты и работодателя от недобросовестных работников», — отметила глава экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике Екатерина Авдеева.

В Белом доме рассказали, что США хватит средств на помощь Украине лишь на несколько недель

В Белом доме рассказали, что США хватит средств на помощь Украине лишь на несколько недель. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. По его словам, у США остаются средства для военных поставок Украине еще на несколько недель, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях. Кирби призвал законодателей поспешить с выделением 24 миллиардов долларов, пока на фронте, по его словам, сохраняются благоприятные условия для контрнаступления ВС

В Томской области мужчина убил трех родственников из-за споров о наследстве

В Томской области мужчина расстрелял семью из-за спора о наследстве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в селе Дзержинское. Мужчина жил с матерью. К ним в гости из Томска приехала сестра со своим сыном. Родственники начали обсуждать вопросы наследства. Во время беседы случился конфликт. Мужчина схватил автомат Калашникова, припрятанный в доме, и расстрелял всю семью. Всю ночь он провел с тремя трупами, а накануне в обед он позвонил и сообщил в полицию.

Мэр Кривого Рога заявил о взрыве в городе

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил о взрыве в городе. Об этом сообщило РИА Новости. «Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — заявил политик в эфире канала «24-й канал» По информации данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях.

В Рязани за выходные зафиксировали 47 превышений ПДК сероводорода в воздухе

В Рязани за выходные зафиксировали 47 превышений ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды. За период с 21 по 24 сентября в Рязани зафиксировали 47 превышений ПДК сероводорода в воздухе. В пятницу, 22 сентября с 23:40 по 24:00 в Дашково-Песочне зафиксировали 2 превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 4,2019 ПДКмр. В субботу, 23 сентября в Дашково-Песочне выявили 25 превышений ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 3,5742 ПДКмр. В воскресенье, 24 сентября В Дашково-Песочне обнаружили 20 превышений ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 3,7115 ПДКм. Результаты замеров отправили в региональную природоохранную прокуратуру.

В Курской области произошла массовая атака беспилотников

В Курской области произошла массовая атака беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. По информации источника, инцидент произошел около 23:00 в понедельник, 26 сентября. Три БПЛА заметили между поселком Камыши и деревней Муравлево (это примерно в 100 км от границы). Средства РЭБ подавили дроны. Идет поиск обломков. Пострадавших нет. Данные о повреждениях на земле уточняются.

На Солотчинском шоссе произошло ДТП