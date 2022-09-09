Жителя Подмосковья осудили за попытку дачи взятки рязанскому полицейскому

Мужчина получил условный срок.

Жителя Подмосковья осудили за попытку дачи взятки рязанскому полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома .

Инцидент произошел 19 марта 2022 года в Шацком районе.

Следствие и суд установили, что мужчина выехал на встречную полосу. Его остановили сотрудники ДПС. Чтобы избежать привлечения к ответственности, он предложил полицейскому 15 тысяч рублей. Правоохранитель отказался.

На мужчину 1966 года рождения завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ («покушение на дачу взятки должностному лицу»). Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. /