Во дворе на улице Крупской неизвестный разбил стекло машины

Во дворе на улице Крупской неизвестный разбил лобовое стекло машины Renault Duster. Информация об этом появилась в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Автор сообщения отметила, что инцидент произошел 8 сентября в промежутке с 19:30 до 20:00 на улице Крупской между домами №№ 9 и 11 (въезд в школу искусств N 4 имени Попова).

По ее словам, автомобиль не загораживал проезд и не препятствовал движению. В произошедшем подозревают водителя машины Lada Kalina, которому ранее сделали замечание «по поводу хамского поведения на дороге и неуважительного отношения к другим участникам дорожного движения».

«После словесной перепалки данный автомобиль двигался на некотором расстоянии от нас. Просим откликнуться свидетелей конфликтной ситуации в районе „М5 Молла“ либо очевидцев по улице Крупской. Заявление написано», — говорится в сообщении.

Виновника произошедшего ищет полиция.