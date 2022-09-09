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В Солотче планируют благоустроить сквер за 16,5 млн рублей
Работы выполнят до 30 ноября 2022 года.

В Солотче на улице Владимирской планируют благоустроить сквер за 16,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление благоустройства города выделило 16 млн 594 тысячи 994 рубля в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Подрядчик установит детский и взрослый спортивный комплекс, пять тренажеров, качалку-балансир, качели, песочницу, мини-авто «Джип» и детский игровой комплекс. Кроме того, проектом предусмотрено 18 лавочек со спинкой, биотуалет и три информационные стойки.

Срок выполнения работ: до 30 ноября 2022 года.