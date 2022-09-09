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В Сасове осудили женщину, ранившую бывшего мужа ножом
Инцидент произошел в июне 2022 года.

В Сасове осудили женщину, ранившую бывшего мужа ножом. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в июне 2022 года.

28-летняя женщина находилась в гостях у своей сестры. Вместе с хозяевами дома и бывшим супругом она выпивала алкоголь. После этого бывшие родственники поссорились.

Мужчина ударил ее. Желая отомстить, женщина ударила клинком ножа в грудную клетку. В результате у мужчины было повреждено легкое. Ему причинили тяжкий вред здоровью.

В результате ссоры мужчина нанес ей телесные повреждения, желая отомстить за которые женщина нанесла ему клинком ножа удар в грудную клетку сзади с повреждением легкого, чем причинила тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Женщина признала вину и раскаялась. Также суд учел способствование расследованию преступления, противоправное поведение потерпевшего, явившееся поводом для совершения преступления, наличие у подсудимой трех малолетних детей.

Обвиняемую приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор в законную силу не вступил.