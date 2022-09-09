В Сараевском районе семья из шести человек осталась без дома после пожара
Пожар произошел в ночь на пятницу, 9 сентября.
В селе Муравлянка Сараевского района в ночь на пятницу, 9 сентября, сгорел двухквартирный жилой дом. Об этом пишет ИД «
Возгорание началось около 00:00 на улице Пролетарской. В пожарной части сообщили, что часть дома была нежилой, во второй жила семья.
Причины пожара пока неизвестны. Сначала загорелась крыша дома, а после огонь распространился по дому. Спасти его не удалось.
Отмечается, что без дома осталась семья из шести человек, в том числе ребенок.
На пожаре работали два расчета, которые вернулись на базу уже утром.