В Сараевском районе семья из шести человек осталась без дома после пожара

Пожар произошел в ночь на пятницу, 9 сентября.

В селе Муравлянка Сараевского района в ночь на пятницу, 9 сентября, сгорел двухквартирный жилой дом. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Возгорание началось около 00:00 на улице Пролетарской. В пожарной части сообщили, что часть дома была нежилой, во второй жила семья.

Причины пожара пока неизвестны. Сначала загорелась крыша дома, а после огонь распространился по дому. Спасти его не удалось.

Отмечается, что без дома осталась семья из шести человек, в том числе ребенок.

На пожаре работали два расчета, которые вернулись на базу уже утром.