В Сараевском районе мужчина угрожал собутыльнице отверткой

Инцидент произошел в селе Можары.

В Сараевском районе мужчина угрожал собутыльнице отверткой. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел 28 августа в селе Можары.

По словам сотрудников полиции, двое мужчин выпивали с женщиной. В один момент один сельчан начал обвинять собутыльницу в краже десяти тысяч рублей. В какой-то момент он схватил отвертку и стал угрожать женщине убийством. В итоге за нее вступился второй мужчина.

Испуганная женщина вызвала полицию.

На 56-летнего сельчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.