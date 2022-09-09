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В Сараевском районе мужчина угрожал собутыльнице отверткой
Инцидент произошел в селе Можары.

В Сараевском районе мужчина угрожал собутыльнице отверткой. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел 28 августа в селе Можары.

По словам сотрудников полиции, двое мужчин выпивали с женщиной. В один момент один сельчан начал обвинять собутыльницу в краже десяти тысяч рублей. В какой-то момент он схватил отвертку и стал угрожать женщине убийством. В итоге за нее вступился второй мужчина.

Испуганная женщина вызвала полицию.

На 56-летнего сельчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.