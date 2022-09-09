В Ряжске с карты пенсионерки украли более 30 тысяч рублей

Инцидент произошел в четверг, 8 сентября.

В Ряжске у пенсионерки украли с карты более 30 тысяч рублей. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел в четверг, 8 сентября, около 16:00.

По предварительным данным, рязанке, живущей в Ряжске, позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что ее средствами пытаются завладеть преступники. Мужчина предложил пенсионерке перевести деньги на специальный счет. При этом он обещал, что деньги вернутся через три дня.

Испугавшаяся женщина поехала к ближайшему банкомату. Ей рассказали, как перевести деньги на два разных номера в три платежа. Ущерб составил 33,5 тысячи рублей.

Женщина обратилась в полицию. По словам заместителя начальника межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» Игоря Ломакина, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».