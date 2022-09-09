В рязанском онкоцентре прооперировали восьмидесятилетнего пациента с злокачественной опухолью

Мужчину сделали операцию не в первый раз.

В рязанском онкоцентре прооперировали восьмидесятилетнего пациента с злокачественной опухолью. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Опухоль выявили у пенсионера при плановом обследовании. Благодаря регулярному наблюдению, рак смогли обнаружить на ранней стадии. Пациенту провели радикальную операцию. Специалисты онкоцентра дали благоприятный прогноз.

При этом впервые пациента прооперировали хирургами 12 лет назад. У него выявили злокачественные новообразования толстой кишки и желудка.

В учреждении отметили, что важным направлением работы является наблюдение за пролеченными пациентами. Оно проводится регулярно и направлено на диагностику рецидива или опухолей.

«Данный случай показывает, что при соблюдении правил диспансерного наблюдения, врачи могут добиваться хорошего результата лечения онкобольных», — сообщил главный врач учреждения Михаил Рязанцев.