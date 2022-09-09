В Рязанской области разыграют призы клуба «Кожаный мяч»

В Скопине Рязанской области пройдут соревнования юных футболистов в рамках проекта «Кожаный мяч-детям». Об этом сообщили в региональном минспорте.

В соревновании поучаствуют около 20 любительских команд восьми муниципальных образований. Спортивное мероприятие начнется 17 сентября в Скопине на стадионе «Труд» в 10:00.

Отмечается, что проект «Кожаный мяч — детям» стал победителем грантового конкурса Минспорта России и входит в каталог лучших практик 2022 года «Спорт — норма жизни». В августе — сентябре такие соревнования проходят в семи регионах страны — в Тамбовской, Рязанской, Ивановской, Волгоградской, Ленинградской областях, Дагестане и Удмуртии.