В рязанской больнице имени Семашко произошел обрыв связи

Ограничения связаны с повреждением кабеля.

В рязанской больнице имени Семашко произошел обрыв связи. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что в больнице и в ее подразделениях не работает интернет, телефонная связь. Из-за этого не функционирует медицинская информационная система — через нее оформляется документация в регистратуре и при приеме пациентов.

Учреждение уточнило, что неполадки связаны с повреждением кабеля на линии интернет-провайдера. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.