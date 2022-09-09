В Рязани появится новый микрорайон на месте бывшего тепличного комбината на улице Черновицкой

На участке площадью 25,27 га планируется построить 351 600 кв. м. жилья на 14 тысяч жителей.

В Рязани появится новый микрорайон на месте бывшего тепличного комбината на улице Черновицкой. Речь идет о территории напротив поселка Южный.

На участке площадью 25,27 га планируется построить 351 600 кв. м. жилья на 14 тысяч жителей. Кроме того, ожидается возведение школы на 1400 мест и два детсада по 280 мест каждый.

Проект планировки комплексной застройки территории в районе улиц Черновицкой-Березовой планируют представить уже в 2022 году.

В 2026 году планируется устройство внутриквартальной сети водоснабжения и водоотведения, в 2027 — внутриквартальной дорожной сети.