В Рязани мужчина под видом звонка родителям украл у женщины десять тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани мужчина под видом звонка украл у женщины десять тысяч рублей. Об этом сообщило региональное управление МВД.

36-летняя рязанка обратилась в полицию. Она рассказала, что с ее банковского счета пропали почти все сбережения. Она пыталась расплатиться безналичным способом в магазине. Выяснилось, что на счету денег нет (хотя она в последнее время средства не тратила).

Оперативники изучили сообщения об операциях. Они выяснили, что средства переведены через онлайн-банк на другой счет. При этом пострадавшая уверяла, что она не совершала переводов.

Во время беседы с полицейскими она вспомнила, что к ней на улице подходил незнакомец. Он попросил смартфон, чтобы позвонить родителям — якобы его телефон разрядился, а ему нужно было успокоить пожилых людей, беспокоящихся из-за его отсутствия.

Женщина решила помочь ему и отдала устройство. Он притворился, что набирал номер, сказал несколько слов в трубку и отдал телефон. Женщина об инциденте забыла почти сразу же.

Полицейские узнали, что деньги пришли на счет 35-летнего рязанца. Ранее он был судим за кражу, нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия, и оскорбление представителя власти. Мужчину задержали.

По предварительной информации, рязанец недавно начал злоупотреблять наркотиками. Ему требовались деньги. Он придумал способ обманывать женщин на улицах. Основываясь на жалости к родителям и готовности людей помочь.