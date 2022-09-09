В Рязани два дня будут ограничивать движение по улице Островского

Причина — ремонтные работы на теплосети.

В Рязани ограничат движение по улице Островского. Об этом сообщила пресс-служба мэрии .

В районе дома № 49 по улице Высоковольтной с 6:00 10 сентября до 6:00 11 сентября закроют две полосы движения. Также нельзя будет ездить по двум полосам в сторону улицы Черновицкой в районе дома № 105 по улице Островского. Там ограничения будут действовать с 6:00 11 сентября до 6:00 12 сентября.

Причина — ремонтные работы на теплосети. Место их проведения огородят и обозначат специальными знаками.

Изменится схема маршрута троллейбуса № 5. Машины будут следовать по улицам Строителей, Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивной, Есенина, площади Театральной, улицам Ленина, Соборной, площади Ленина, Первомайскому проспекту, улице Вокзальной, площади Димитрова, улице Чкалова до Октябрьского городка. Далее — в обратном направлении.

Автомобилистов попросили учитывать информацию при планировании маршрута.