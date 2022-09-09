В Ивановской области женщина убила новорожденного сына из-за отсутствия денег

В Ивановской области завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Комсомольского района, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

20 мая 2022 года обвиняемая была на 10 месяце беременности и самостоятельно родила мальчика. Из-за тяжелого материального положения, отсутствия заработка и официально зарегистрированного брака, она решила убить новорожденного.