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В Ивановской области женщина убила новорожденного сына из-за отсутствия денег

В Ивановской области завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Комсомольского района, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

20 мая 2022 года обвиняемая была на 10 месяце беременности и самостоятельно родила мальчика. Из-за тяжелого материального положения, отсутствия заработка и официально зарегистрированного брака, она решила убить новорожденного.

Следствие завершило расследование дела, возбужденного по статье 106 УК Р. Ф. Его направили в суд.